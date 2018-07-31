Супруга объявившего голодовку главы Серпуховского района рассказала о его требованиях

Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун объявил голодовку. Его отправили под стражу 14 июня. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей.

Вину Шестун не признает и считает, что дело против него возбудили после отказа уходить в отставку. По его мнению, силовики действуют в интересах губернатора Подмосковья Андрея Воробьева . Какие требования выдвигает Шестун? Дарья Горшкова поговорила с его супругой.

Юлия Шестун: У него несколько требований. Первое — чтобы допустили адвоката до него, потому что он с того момента десять дней его не видел. Дальше, что его не зарегистрировали на выборы. Он требует расследования по фактам своего видеообращения против Ткачева и [начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея] Ярина и требует изменения меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест, это как минимум. Просто изменение меры пресечения. Адвокат действительно уже десять дней как пробиться не может? Почему? Юлия Шестун: Там очень сложная ситуация с самим «Лефортово». В «Лефортово» всего шесть комнат для переговоров на 200 человек, которые там содержатся. Соответственно, эти шесть комнат занимают следователи вне очереди, когда они приходят людей с делом знакомить или на какие-то следственные действия, допрос, еще что-то. Например, вчера пришли четыре следователя, и две комнаты всего осталось для адвокатов. Там очередь в прошлую пятницу — около 70 адвокатов, которые распределяют списки путем жребия, кто когда пойдет. То есть вероятность попасть к своему клиенту раз в две недели. Но при этом у нас в пятницу получилось так, что мы десять дней уже прождали, у нас была очередь. Мы уже должны были стать вторыми, когда в «Лефортово» стояли, пытались получить доверенность, и нас не пропустили, а пропустили третьего человека. А по поводу выдвижения? Юлия Шестун: Сейчас они решили сделать всю процедуру, то есть они приняли этот пакет документов, так как по списку формально он был правильный, и они решили эти подписи даже проверить. Но заключение комиссии будет однозначным о нерегистрации, просто нас за хвост подвесили и держат, вот так это сейчас выглядит. Следующее слушание теперь когда? Юлия Шестун: Следующее слушание у нас накануне 13 августа, к которому он голодовку объявил, потому что 13 августа истекает два месяца его ареста, и Басманный суд будет рассматривать либо продление данного ареста, либо изменение меры пресечения, на что мы очень надеемся. Все это время будет голодать? Юлия Шестун: Сказал, что да.

28 июля адвокат, представляющий интересы Шестуна, передал в Территориальную избирательную комиссию комплект документов для регистрации своего подзащитного кандидатом в главы района. Он также сообщил, что Юлия Шестун зарегистрирована кандидатом на выборах главы Серпуховского района.

Ранее представителям Александра Шестуна не удалось открыть специальный избирательный счет из-за того, что нотариус не смог попасть к арестованному, чтобы заверить его подписи на необходимых документах.