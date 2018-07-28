Супруга арестованного главы Серпуховского района стала кандидатом на эту должность 

Жену арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлию Шестун зарегистрировали в качестве кандидата в главы района.
«Юлия Шестун была в территориальной избирательной комиссии Серпуховского района, комиссия проголосовала за то, чтобы ее зарегистрировать (…) Она теперь официально кандидат», — сказали в пресс-службе районной администрации, передает «Интерфакс».
Вопрос о регистрации Шестуна ТИК рассмотрит 30 июля.
Басманный суд Москвы 14 июня арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей.