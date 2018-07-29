«Мы единый кандидат». Жена арестованного главы Серпуховского района рассказала о своем выдвижении на выборы 

Супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах главы района. 29 июля также были поданы документы на регистрацию самого Александра Шестуна. Решение по его кандидатуре ожидается в понедельник, 30 июля, и его супруга надеется, что оно будет положительным, хотя, как она заявила Business FM, следственные органы препятствуют регистрации.
Александр Шестун находится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в превышении должностных полномочий. Чтобы выдвинуться кандидатом на выборы, ему было необходимо передать документы через нотариуса. Разрешение от следователя на визит нотариуса в СИЗО было получено только 25 июля, тогда как срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекал 27 июля. С учетом жестких правил посещения СИЗО «Лефортово» вероятность того, что нотариус успеет встретиться с Шестуном до 27 июля, была мала, сказала радиостанции Юлия Шестун:
— Поданы документы представителем Александра Вячеславовича в полном объеме, необходимые для регистрации. Другой вопрос, что есть проблемы именно со счетом, на который нам так и не удалось получить доверенность, и счет был открыт конкретно на адвоката Александра Вячеславовича как его законного представителя. Что касается моей регистрации, мы с Александром Вячеславовичем идем как фактически единый кандидат, я буду представлять именно его направление, которое он пропагандировал: это борьба против свалки ТБО «Лесная», против уничтожения Серпуховского района как отдельного муниципалитета. Вся его программа будет отображена в моей предвыборной программе. При этом мы не теряем надежды, что у нас будут перспективы все же о его регистрации в связи с освещаемыми событиями по поводу получения доверенности и препятствования следственных органов.
— Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», каковы условия содержания?
— Условия там ужасные. Восемь метров камера на двоих человек. Проблемы с питанием. У Александра Вячеславовича сахарный диабет, какого-то дополнительного питания для этого заболевания не предоставляется. Плюс всем известно, что в «Лефортово» никогда не было горячей воды, нормативы отхожих мест не соблюдены, нет интимности. Самая главная проблема — адвокаты не могут видеться со своими подзащитными. С момента нахождения Александра Вячеславовича в «Лефортово» с прошлого вторника от него не имею никаких известий. В «Лефортово» есть система только телеграмм, они доходят с опозданием в три-четыре дня из-за цензуры.
По словам Юлии Шестун, на Алексндра Шестуна таким образом оказывается сильнейшее давление: он не имеет возможности сделать ни одного заявления. Юлия Шестун считает, что в такие тяжелые условия его поместили специально, чтобы он не мог продолжать борьбу со свалками.
По мнению самого Александра Шестуна, следствие умышленно затянуло выдачу разрешения на визит нотариуса. Он напомнил, что его задержали как раз в день объявления выборов, а ранее высокопоставленные чиновники администрации президента и ФСБ предупреждали его о связанных с выдвижением рисках.