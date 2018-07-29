«Мы единый кандидат». Жена арестованного главы Серпуховского района рассказала о своем выдвижении на выборы

Супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах главы района. 29 июля также были поданы документы на регистрацию самого Александра Шестуна. Решение по его кандидатуре ожидается в понедельник, 30 июля, и его супруга надеется, что оно будет положительным, хотя, как она заявила Business FM , следственные органы препятствуют регистрации.

Александр Шестун находится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в превышении должностных полномочий. Чтобы выдвинуться кандидатом на выборы, ему было необходимо передать документы через нотариуса. Разрешение от следователя на визит нотариуса в СИЗО было получено только 25 июля, тогда как срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекал 27 июля. С учетом жестких правил посещения СИЗО «Лефортово» вероятность того, что нотариус успеет встретиться с Шестуном до 27 июля, была мала, сказала радиостанции Юлия Шестун:

— Поданы документы представителем Александра Вячеславовича в полном объеме, необходимые для регистрации. Другой вопрос, что есть проблемы именно со счетом, на который нам так и не удалось получить доверенность, и счет был открыт конкретно на адвоката Александра Вячеславовича как его законного представителя. Что касается моей регистрации, мы с Александром Вячеславовичем идем как фактически единый кандидат, я буду представлять именно его направление, которое он пропагандировал: это борьба против свалки ТБО «Лесная», против уничтожения Серпуховского района как отдельного муниципалитета. Вся его программа будет отображена в моей предвыборной программе. При этом мы не теряем надежды, что у нас будут перспективы все же о его регистрации в связи с освещаемыми событиями по поводу получения доверенности и препятствования следственных органов.

— Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», каковы условия содержания?

— Условия там ужасные. Восемь метров камера на двоих человек. Проблемы с питанием. У Александра Вячеславовича сахарный диабет, какого-то дополнительного питания для этого заболевания не предоставляется. Плюс всем известно, что в «Лефортово» никогда не было горячей воды, нормативы отхожих мест не соблюдены, нет интимности. Самая главная проблема — адвокаты не могут видеться со своими подзащитными. С момента нахождения Александра Вячеславовича в «Лефортово» с прошлого вторника от него не имею никаких известий. В «Лефортово» есть система только телеграмм, они доходят с опозданием в три-четыре дня из-за цензуры.

По словам Юлии Шестун, на Алексндра Шестуна таким образом оказывается сильнейшее давление: он не имеет возможности сделать ни одного заявления. Юлия Шестун считает, что в такие тяжелые условия его поместили специально, чтобы он не мог продолжать борьбу со свалками.