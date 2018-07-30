Арестованный глава Серпуховского района Шестун объявил голодовку в СИЗО 

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО «Лефортово» голодовку, заявили в понедельник в Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.
"Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун 30 июля объявил в СИЗО «Лефортово» голодовку. Таким образом он протестует против недопуска его к выборам на пост главы района на новый срок и против недопуска к нему адвоката", — сообщили ТАСС в ОНК.
Ранее Шестун неоднократно заявлял, что 30 июля объявит голодовку в СИЗО.
28 июля председатель Серпуховской территориальной избирательной комиссии Александр Рабочих сообщил ТАСС, что адвокат, представляющий интересы Шестуна, передал в этот день в ТИК комплект документов для регистрации своего подзащитного кандидатом в главы района. По словам Рабочих, «с этим комплектом документов есть проблема: подписи в поддержку кандидата собирались без открытия специального избирательного счета», комиссия рассмотрит документы и в соответствии с законом примет решение и даст ответ, на что у нее есть 10 дней. Он также сообщил, что супруга Шестуна Юлия Шестун зарегистрирована кандидатом на выборах главы Серпуховского района.
27 июля член ОНК Александр Ионов сообщил ТАСС, что администрация СИЗО «Лефортово», ссылаясь на отсутствие разрешения следователя, отказалась допустить нотариуса или самостоятельно заверить подпись Шестуна на документе, необходимом для открытия специального избирательного счета и подачи бумаг в избирком. Ионов предположил, что из-за этого Шестун не сможет принять участия в выборах.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляли журналистам, что позицию представителей ФСИН, неоднократно отказывавших в заверении подписи Шестуна на документах для участия в выборах, расценивают как нарушение избирательных прав Шестуна, и сообщали, что направляли соответствующие обращения в Генпрокуратуру РФ.