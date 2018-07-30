Арестованный глава Серпуховского района Шестун объявил голодовку в СИЗО

"Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун 30 июля объявил в СИЗО «Лефортово» голодовку. Таким образом он протестует против недопуска его к выборам на пост главы района на новый срок и против недопуска к нему адвоката", — сообщили ТАСС в ОНК.

Ранее Шестун неоднократно заявлял, что 30 июля объявит голодовку в СИЗО

28 июля председатель Серпуховской территориальной избирательной комиссии Александр Рабочих сообщил ТАСС, что адвокат, представляющий интересы Шестуна, передал в этот день в ТИК комплект документов для регистрации своего подзащитного кандидатом в главы района. По словам Рабочих, «с этим комплектом документов есть проблема: подписи в поддержку кандидата собирались без открытия специального избирательного счета», комиссия рассмотрит документы и в соответствии с законом примет решение и даст ответ, на что у нее есть 10 дней. Он также сообщил, что супруга Шестуна Юлия Шестун зарегистрирована кандидатом на выборах главы Серпуховского района.