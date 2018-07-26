В «НафтаГазе» подвели итоги работы за первое полугодие 

В «НафтаГазе» подвели итоги работы за шесть месяцев 2018 года. По данным компании, за полгода завершено строительство 73 скважин, а это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди новых есть технологически сложные объекты — шесть двуствольных скважин и две скважины на «депрессии». Общий показатель по бурению — 278 тысяч метров — на 7,5% больше, чем в 2017 году.
«Растут показатели и в разрезе текущего года. Во втором квартале 2018 года по сравнению с первым проходка выросла на 26%, количество пробуренных скважин — на 43%. В 2017 году проходка превысила 600 000 метров. При сохранении существующей динамики по итогам 2018 года будет поставлен новый рекорд», — сообщили в компании.
Добавим, «НафтаГаз» сегодня входит в топ-5 российских буровых подрядчиков и является одним из лидеров по горизонтальному бурению в России. При среднерыночном показателе менее 40%, у ноябрьского предприятия порядка 70% скважин бурятся современным способом. Основные территории, где сегодня работает «Нафтагаз-Бурение» — Ямал, Югра, Томская и Тюменская области.