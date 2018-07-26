Ещё
В «НафтаГазе» подвели итоги работы за первое полугодие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «НафтаГазе» подвели итоги работы за первое полугодие 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В «НафтаГазе» подвели итоги работы за шесть месяцев 2018 года. По данным компании, за полгода завершено строительство 73 скважин, а это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди новых есть технологически сложные объекты — шесть двуствольных скважин и две скважины на «депрессии». Общий показатель по бурению — 278 тысяч метров — на 7,5% больше, чем в 2017 году.
«Растут показатели и в разрезе текущего года. Во втором квартале 2018 года по сравнению с первым проходка выросла на 26%, количество пробуренных скважин — на 43%. В 2017 году проходка превысила 600 000 метров. При сохранении существующей динамики по итогам 2018 года будет поставлен новый рекорд», — сообщили в компании.
Добавим, «НафтаГаз» сегодня входит в топ-5 российских буровых подрядчиков и является одним из лидеров по горизонтальному бурению в России. При среднерыночном показателе менее 40%, у ноябрьского предприятия порядка 70% скважин бурятся современным способом. Основные территории, где сегодня работает «Нафтагаз-Бурение» — Ямал, Югра, Томская и Тюменская области.
Noyabrsk24.ru: последние новости
В ямальском селе сгорела жилая двухэтажка. ВИДЕО Экс-подрядчик по отлову животных отсудил у администрации Ноябрьска больше миллиона рублей Ямальская пекарня отправила в магазины хлеб с комарами. ФОТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип351
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США
Российских дачников ждет неприятный сюрприз
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение