В «НафтаГазе» подвели итоги работы за первое полугодие

В «НафтаГазе» подвели итоги работы за шесть месяцев 2018 года. По данным компании, за полгода завершено строительство 73 скважин, а это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди новых есть технологически сложные объекты — шесть двуствольных скважин и две скважины на «депрессии». Общий показатель по бурению — 278 тысяч метров — на 7,5% больше, чем в 2017 году.

«Растут показатели и в разрезе текущего года. Во втором квартале 2018 года по сравнению с первым проходка выросла на 26%, количество пробуренных скважин — на 43%. В 2017 году проходка превысила 600 000 метров. При сохранении существующей динамики по итогам 2018 года будет поставлен новый рекорд», — сообщили в компании.