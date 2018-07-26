Пропавшего школьника нашли прохожие рядом с МЖК

«Сработали наши ориентировки, которые мы распространяли — очевидцы увидели мальчика и привели его. Всё с ним в порядке, он жив, здоров, где находился, мы пока не знаем», — рассказали корреспонденту НГС в поисковом отряде «Лиза Алерт» около 10 часов утра.

Его нашли недалеко от месте, где он живёт в районе МЖК, добавили в отряде.

Его нашли свидетели, с которыми общались волонтёры — они проводили опрос населения, раздавали ориентировки на остановках и других местах.

«По такой ориентировке мальчика узнали и привели домой», — подчеркнули в «Лизе Алерт».

Мальчика начали искать около двух часов ночи.