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Пропавшего школьника нашли прохожие рядом с МЖК
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Пропавшего школьника нашли прохожие рядом с МЖК 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня утром, 26 июля, в Новосибирске нашёлся 9-летний школьник Никита Осипов.
«Сработали наши ориентировки, которые мы распространяли — очевидцы увидели мальчика и привели его. Всё с ним в порядке, он жив, здоров, где находился, мы пока не знаем», — рассказали корреспонденту НГС в поисковом отряде «Лиза Алерт» около 10 часов утра.
Его нашли недалеко от месте, где он живёт в районе МЖК, добавили в отряде.
Его нашли свидетели, с которыми общались волонтёры — они проводили опрос населения, раздавали ориентировки на остановках и других местах.
«По такой ориентировке мальчика узнали и привели домой», — подчеркнули в «Лизе Алерт».
Мальчика начали искать около двух часов ночи.
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