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Сегодня день рождения у Александра Соловьёва
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Сегодня день рождения у Александра Соловьёва 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня день рождения отмечает глава Балаковского муниципального района Соловьёв Александр Александрович.
Александр Александрович родился 26 июля 1967 года в городе Осташков Калининской области.
С 1985 по 1987 годы проходил службу в Вооруженных Силах.
В 1985 году начал трудовую деятельность на заводе самоходных землеройных машин города Балаково, был учеником токаря, после работал токарем.
С 1992 года занимался предпринимательской деятельностью. С 1995 года возглавлял предприятия, специализирующиеся на производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.
В 1996 году окончил Саратовский государственный технический университет.
С 2007 года занимался преподавательской деятельностью, был доцентом кафедры экономических дисциплин Балаковского института экономики и бизнеса.
В 2008 году стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вошел в состав Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию, получил степень кандидата экономических наук. Работал заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
В 2012 году утверждён в должности заместителя Председателя Правительства Саратовской области. В 2013 году назначен на должность министра сельского хозяйства Саратовской области.
С 27 сентября 2017 года — первый заместитель главы Балаковского муниципального района Саратовской области.
В ноябре 2017 года был избран главой Балаковского района.
Женат, имеет троих детей.
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