Сегодня день рождения у Александра Соловьёва

Сегодня день рождения отмечает глава Балаковского муниципального района Соловьёв Александр Александрович

Александр Александрович родился 26 июля 1967 года в городе Осташков Калининской области.

С 1985 по 1987 годы проходил службу в Вооруженных Силах.

В 1985 году начал трудовую деятельность на заводе самоходных землеройных машин города Балаково, был учеником токаря, после работал токарем.

С 1992 года занимался предпринимательской деятельностью. С 1995 года возглавлял предприятия, специализирующиеся на производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.

В 1996 году окончил Саратовский государственный технический университет.

С 2007 года занимался преподавательской деятельностью, был доцентом кафедры экономических дисциплин Балаковского института экономики и бизнеса.

В 2008 году стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации , вошел в состав Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.

В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию, получил степень кандидата экономических наук. Работал заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации

В 2012 году утверждён в должности заместителя Председателя Правительства Саратовской области . В 2013 году назначен на должность министра сельского хозяйства Саратовской области.

С 27 сентября 2017 года — первый заместитель главы Балаковского муниципального района Саратовской области.

В ноябре 2017 года был избран главой Балаковского района.

Женат, имеет троих детей.