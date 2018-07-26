Прекрасные пейзажи степей Внутренней Монголии 

Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй