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Прекрасные пейзажи степей Внутренней Монголии
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Прекрасные пейзажи степей Внутренней Монголии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия/, 25 июля /Синьхуа/ — В разгар лета степи аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ целиком покрыты зеленью и вдалеке сливаются с небосклоном. Фотографии Синьхуа/Лю Лэй
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