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Об изменениях «садоводческого» закона расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск
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Об изменениях «садоводческого» закона расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В пятницу, 27 июля в 11.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится пресс-конференция «Чем отличаются садоводы от огородников, можно ли на даче построить дом и прописаться в нем, нужна ли лицензия на скважину и другие нюансы нового законодательства о ведении садоводства и огородничества».
В пресс-конференции примут участие председатель Союза садоводов Иркутской области Валерий Васильевич Жуйков и председатель Союза садоводов Иркутского района и г. Иркутска Римма Александровна Иванова.
Напомним, «АиФ-Иркутск» проводит прямую линию о регистрации дачных домиков.
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