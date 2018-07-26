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Екатеринбург и Березовский свяжут «Екартой»
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Екатеринбург и Березовский свяжут «Екартой» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В скором времени во время поездок из Екатеринбурга в Березовский можно будет использовать «Екарту». Также не исключено, что два города соединит скоростной трамвай, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
Для передвижения между Екатеринбургом и Березовским может быть создана единая транспортная схема — общие маршруты и единый проездной — «Екарта». Об этом стало известно во время рабочей встречи замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова с главой Березовского Евгением Писцовым. Также во время встречи речь зашла и о перспективах строительства скоростной трамвайной линии Екатеринбург — Березовский.
Вопрос о введении «Екарты» планируется обсудить детально, а после создать рабочие группы для реализации проекта. «Буквально на следующей неделе состоится совещание по использованию в общественном транспорте Березовского „Екарты“ и по созданию межмуниципальных маршрутов общественного транспорта. В рамках рабочих групп будут обсуждаться вопросы по совместному использованию транспортной и социальной инфраструктуры. Я думаю, что уже с осени можно будет приступить к разработке совместных документов», — прокомментировал начальник департамента экономики мэрии уральской столицы Алексей Прядеин.
Напомним, к концу 2020 года скоростная трамвайная линия должна будет появитьсямежду Верхней Пышмой и Екатеринбургом. В пути состав сможет разгоняться до 60 км/ч, а общее время в пути составит 25 км.
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