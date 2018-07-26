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Лекарства нетрадиционной китайской медицины будут производить в белорусском Борисове
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Лекарства нетрадиционной китайской медицины будут производить в белорусском Борисове 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 26 июля /Синьхуа/ — Борисовский завод медпрепаратов вместе с партнерами из КНР намерен организовать производство лекарств нетрадиционной китайской медицины. Об этом накануне рассказал журналистам генеральный директор предприятия Виталий Дереш.
Соответствующее предприятие планируется построить в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» совместно с Пекинской фармацевтической корпорацией. Это, по словам Дереша, станет новым направлением в развитии фармацевтики в Беларуси.
Уже в ближайшее время представители завода и парка намерены поехать в Китай для обсуждения деталей сотрудничества. Речь идет о препаратах, произведенных из натурального сырья. Продукция совместного предприятия будет поставляться на рынок Беларуси и на экспорт. —0—
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