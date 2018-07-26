Лекарства нетрадиционной китайской медицины будут производить в белорусском Борисове

Минск , 26 июля / Синьхуа / — Борисовский завод медпрепаратов вместе с партнерами из КНР намерен организовать производство лекарств нетрадиционной китайской медицины. Об этом накануне рассказал журналистам генеральный директор предприятия Виталий Дереш.

Соответствующее предприятие планируется построить в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» совместно с Пекинской фармацевтической корпорацией. Это, по словам Дереша, станет новым направлением в развитии фармацевтики в Беларуси

Уже в ближайшее время представители завода и парка намерены поехать в Китай для обсуждения деталей сотрудничества. Речь идет о препаратах, произведенных из натурального сырья. Продукция совместного предприятия будет поставляться на рынок Беларуси и на экспорт. —0—