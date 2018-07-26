Развитие современного сельского хозяйства в провинции Хэбэй

Шицзячжуан, 25 июля / Синьхуа / — В последние годы в национальной образцовой зоне современного сельского хозяйства — на участке Сайбэй в городском округе Чжанцзякоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/ углубляют структурную реформу распашки и засева, развивают модернизированное высокоэффективное сельское хозяйство. Сейчас данный район благодаря масштабному засеву картофеля, моркови, фуражных растений и других сельскохозяйственных культур на площади около 3333,3 га стал «визитной карточкой модернизации» сельского хозяйства в провинции Хэбэй. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо

Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в национальной образцовой зоне современного сельского хозяйства — на участке Сайбэй в городском округе Чжанцзякоу /провинция Хэбэй, Северный Китай/ углубляют структурную реформу распашки и засева, развивают модернизированное высокоэффективное сельское хозяйство. Сейчас данный район благодаря масштабному засеву картофеля, моркови, фуражных растений и других сельскохозяйственных культур на площади около 3333,3 га стал «визитной карточкой модернизации» сельского хозяйства в провинции Хэбэй. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо