«Нереальная красотка!»: Пелагея произвела фурор на юбилее Леонида Агутина 

32-летняя певица Пелагея своей красотой затмила других звезд на юбилее популярного музыканта Леонида Агутина. Яркая внешность в сочетании с идеальной фигурой артистки произвели фурор на праздновании.
На днях в одном из московских клубов свое 50-летие с размахом отпраздновал известный певец, поэт и композитор, продюсер Леонид Агутин. На вечеринке по случаю дня рождения любимого всеми артиста присутствовало около 200 человек, среди них были родные музыканта, а также его многочисленные друзья и коллеги. Поздравить Леонида приехали Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Михаил Галустян, Татьяна Навка, Зара, Александр и Екатерина Стриженовы, Шнур и многие другие.
Несомненно, украшением вечера стала коллега Леонида Агутина по шоу «Голос» певица Пелагея, которая появилась на празднике с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. Эффектная блондинка выбрала для светского мероприятия атласный черный топ, подчеркивающий ее новую идеальную грудь, и оригинальную черно-белую юбку в ромбик. Пелагея продемонстрировала, что находится в прекрасной форме, чему свидетельствовал ее накачанный пресс. Звезда от души веселилась, озаряя все вокруг своей ослепительной улыбкой, и с удовольствием фотографировалась с гостями праздника и юбиляром.
В Сети уверены, что артистка смогла затмить остальных звездных дам своим образом и красотой. «Нереальная красотка» «Пелагея просто затмила всех. Сияет, как бриллиант» «Какая она шикарная» «Молодец, что сделала грудь. Видно, что довольна собой и аж светится вся» «Потрясающая женщина, а муж ее почему-то священника напоминает с этой бородкой»
Кстати, не так давно тоже шумно и весело отпраздновала свой день рождения и сама Пелагея. На торжестве она показала, что в их семье с Иваном Телегиным царят любовь, страсть и гармония. Жаркий поцелуй супругов привел в восторг публику.