Ещё
«Нереальная красотка!»: Пелагея произвела фурор на юбилее Леонида Агутина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нереальная красотка!»: Пелагея произвела фурор на юбилее Леонида Агутина 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
32-летняя певица Пелагея своей красотой затмила других звезд на юбилее популярного музыканта Леонида Агутина. Яркая внешность в сочетании с идеальной фигурой артистки произвели фурор на праздновании.
На днях в одном из московских клубов свое 50-летие с размахом отпраздновал известный певец, поэт и композитор, продюсер Леонид Агутин. На вечеринке по случаю дня рождения любимого всеми артиста присутствовало около 200 человек, среди них были родные музыканта, а также его многочисленные друзья и коллеги. Поздравить Леонида приехали Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Михаил Галустян, Татьяна Навка, Зара, Александр и Екатерина Стриженовы, Шнур и многие другие.
Несомненно, украшением вечера стала коллега Леонида Агутина по шоу «Голос» певица Пелагея, которая появилась на празднике с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. Эффектная блондинка выбрала для светского мероприятия атласный черный топ, подчеркивающий ее новую идеальную грудь, и оригинальную черно-белую юбку в ромбик. Пелагея продемонстрировала, что находится в прекрасной форме, чему свидетельствовал ее накачанный пресс. Звезда от души веселилась, озаряя все вокруг своей ослепительной улыбкой, и с удовольствием фотографировалась с гостями праздника и юбиляром.
В Сети уверены, что артистка смогла затмить остальных звездных дам своим образом и красотой. «Нереальная красотка» «Пелагея просто затмила всех. Сияет, как бриллиант» «Какая она шикарная» «Молодец, что сделала грудь. Видно, что довольна собой и аж светится вся» «Потрясающая женщина, а муж ее почему-то священника напоминает с этой бородкой»
Кстати, не так давно тоже шумно и весело отпраздновала свой день рождения и сама Пелагея. На торжестве она показала, что в их семье с Иваном Телегиным царят любовь, страсть и гармония. Жаркий поцелуй супругов привел в восторг публику.
Eva.ru: последние новости
«Подозрительно быстро все»: Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова «Каждый постареет»: Вера Брежнева поддержала Аллу Пугачеву «Еще в метро ее надо»: Ольга Бузова станет голосом навигатора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип349
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США221
Российских дачников ждет неприятный сюрприз52
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»202
Маликов поразил сенсационным признанием о геях394
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение