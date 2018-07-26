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«Красавец Якубович»: ведущий «Поля чудес» разделся до пояса в программе Малышевой
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«Красавец Якубович»: ведущий «Поля чудес» разделся до пояса в программе Малышевой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В программе врача и ведущей Елены Малышевой «Жить здорово!» часто обсуждают важные вопросы здоровья, и зрители черпают для себя много полезной информации. Особо их внимание привлекают звезды шоу-бизнеса, которые часто появляются в популярной передаче. На сей раз телестудию посетил бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович.
Темой нового выпуска программы «Жить здорово!» было долголетие. Многие телезрители были в восторге, когда увидели популярного телеведущего Леонида Якубовича. Елена Малышева задала коллеге несколько вопросов, касающихся его отношения к здоровью. Он признался, что последнюю прививку ему сделали в пятилетнем возрасте — пробу Манту. Шоумен считает источником молодости и отличного внешнего вида собственную активность: «Есть одна болезнь — лень. При этом я живу по одному принципу: хочу, значит могу. И плевать я хотел на все мнения».
Малышева считает, что Леонид Аркадьевич пребывает в прекрасной физической форме и даже попросила его… раздеться до пояса, чтобы это продемонстрировать. Якубович смутился, но потом скрылся за ширмой и под бурные аплодисменты зрителей появился без рубашки: «Вот он, красавец Якубович, красавец!», — резюмировала Малышева. В сети оценили фигуру шоумена, большая часть отзывов была позитивной: «Мне бы так выглядеть в почти 73 года, молодец большой!» «Класс, восхищаюсь им, вроде пожилой человек, а так сразу и не скажешь». «Хорошо сохранился для своих лет». «Мне кажется, что он много спортом занимается и правильно питается, потому и сохранил бодрость». «Отлично выглядит, Малышева в своем репертуаре, но хорошо, что раздела Якубовича, все полюбовались его внешним видом».
Многие заметили, как сильно в последнее время похудел ведущий «Поля чудес». Он не скрывает, что решил снизить вес и занялся теннисом, когда из-за большого живота перестал видеть колени.
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