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«Бедная Настя»: Волочкова сфотографировалась голой с забинтованной ступней
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«Бедная Настя»: Волочкова сфотографировалась голой с забинтованной ступней 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Вряд ли знаменитая балерина Анастасия Волочкова может удивить фанатов. Она привыкла шокировать публику откровенными шпагатами, которые демонстрирует повсеместно, скандалами со своим участием и яркими высказываниями. Звезда в очередной раз привлекла внимание, сфотографировавшись в обнаженном виде.
42-летняя танцовщица Анастасия Волочкова обожает обсуждение своей персоны. По крайней мере, в этом уверены многочисленные пользователи сети. Она часто радует их пикантными снимками — о ее шпагатах в одном белье мало кто не слышал. Сколько бы ее ни просили вести себя более скромно, артистка продолжает оголяться в кадре. На днях знаменитость дала очередной повод для критики, сфотографировавшись голой. Волочкова не стала прикрывать тело цветами или вениками, как ранее, просто приняв позу, в которой интимные части тела не видны. Конечно, Анастасия понимала, что на нее тут же набросятся критиканы, желающие научить «жить правильно», поэтому предусмотрительно закрыла комментарии к новому посту.
В соцсетях все равно не утихает обсуждение поведения артистки. Примечательно, что она повредила ногу — на фото видно, что ступня забинтована. Многие решили, что красавица травмировалась на одной из тренировок — она много занимается в зале, оттачивая свое танцевальное мастерство: «Настя, что с ногой? Выздоравливай!» «Опять голая, как не стыдно, вы же мать! Что дочка говорит, любуясь такими кадрами?» «Бедная Настя, как в сериале одноименном». «Мне не нравится такая откровенность в зрелом возрасте, но фигура у нее хорошая, могу похвалить». «Уже не знает, как заставить говорить о себе, постоянно эпатирует».
Вместе с тем только недавно Анастасия радовала глаз, появившись на публике в стильном наряде, с ненавязчивым макияжем и с аккуратной укладкой. По мнению подписчиков, нежные образы идут селебрити гораздо больше, и они просят ее не путать сексуальность с вульгарностью.
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