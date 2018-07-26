«Вот это сила воли!»: рэпер Баста показал подтянутое тело

Рэп-исполнитель Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко , избавился от большей части лишних килограммов и при этом не собирается останавливаться на достигнутом. Известный артист опубликовал промежуточное фото в Инстаграме и получил в ответ восторженные отклики поклонников.

38-летний исполнитель хитов «Моя игра», «Выпускной», «Солнца не видно», «Сансара» и других Василий Вакуленко в начале этого года решил всерьез взяться за себя. Мужчина поставил себе цель похудеть и накачать тело. Басте удалось скинуть уже более 10 килограммов, применяя стандартную схему приведения фигуры в порядок: правильное питание и занятия спортом. Чаще всего Василий занимается бегом и боксом, эти виды физической активности наиболее близки ему по духу.

На днях рэпер показал, чего он достиг за полгода здорового образа жизни. Баста опубликовал снимок на палубе яхты, на котором он позирует с обнаженным торсом, демонстрируя подтянутое тело. Артист и один из наставников шоу «Голос» дал понять, что не намерен останавливаться на полученном результате. «Ещё 5 кг скинуть и подкачаться!», — написал Василий. Поклонники артиста написали в его адрес хвалебные комментарии и отметили, что можно уже не худеть, а просто тренировать мышцы. Комментаторы заметили, что постройневший Баста стал выглядеть молодо и свежо, что не может не радовать.