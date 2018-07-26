«В здоровом теле — здоровый дух»: Сергей Лазарев показал мастер-класс на турнике

Покоритель девичьих сердец и один из самых завидных холостяков в российском шоу-бизнесе Сергей Лазарев устроил настоящий мастер-класс для своих подписчиков, подтянувшись на турнике в Воронеже добрый десяток раз.

Все чаще от известных артистов можно услышать, что они ратуют за здоровый образ жизни. Правильное питание и умеренные физические нагрузки — вот результат красивых тел, которые поклонники ежедневно с наслаждением разглядывают в ленте своего Инстаграма, а вовсе не пресловутый фотошоп. Впрочем, некоторые звездные дамы и им отнюдь не брезгуют. Но мужчины — это другое дело. К примеру, едва ли после выступления Сергея Лазарева на сцене у кого-то могут остаться сомнения в его атлетических способностях. Артист мало того, что отлично двигается среди прочих танцоров, так еще и скачет не хуже Билана во времена его триумфа на Евровидении.

А на днях Сергей еще и устроил настоящий мастер-класс на старом советском турнике, который стоял себе тихо-мирно в Воронеже у какой-то закусочной. Но энергичный артист в ожидании чека решил, что пора бы немного поразмяться и подтянулся раз десять. Хотя может, конечно, и больше, но время видеоролика в Инстаграме имеет ограничения, и поклонницы могли лицезреть лишь это количество идеально выполненных подтягиваний 35-летнего холостяка. «В здоровом теле— здоровый дух! В ожидании чека можно и позаниматься! Частая отмазка людей — отсутствие времени! Но найти время можно всегда — было бы желание!», — подзадорил своих подписчиков Сергей.

«Сережа, хорош, очень хорош! Приятно смотреть на красивого, спортивного мужчину! Молодец!» «Ты такой сильный! Аж мурашки по коже» «Отличная форма! Так держать!» «Не мужчина, а мечта! Красивый, спортивный, заботливый отец! А талантливый-то какой!», — не остались в долгу поклонницы музыканта. Напомним, что у Сергея хоть и нет пока спутницы жизни, но растет прекрасный сын Никита. Однако все чаще в социальных сетях звучат удивленные реплики, пропитанные сомнением в родстве мужчины со своим ребенком, ведь мальчика едва ли можно назвать похожим на отца.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 14 Июл 2018 в 4:44 PDT