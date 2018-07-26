«Еще в метро ее надо»: Ольга Бузова станет голосом навигатора

Можно бесконечно удивляться тому, как певица и телеведущая Ольга Бузова успевает все и даже больше, проявляя себя в самых разных сферах деятельности. А теперь и автомобильные навигаторы заговорят голосом Ольги, давая советы строчками из ее песен.

Ольгу Бузову смело можно назвать пчелкой-труженицей отечественного шоу-бизнеса. Бесконечные гастроли, съемки клипов, глянцевые фотосессии не мешают звезде продвигаться и в других областях. Артистка открыла кафе, производит одежду, а также запустила собственную валюту. Ну а уже в следующем месяце поклонники с автомобилем смогут добираться до пункта назначения под чутким руководством певицы — да, в списке озвучек «Яндекс. Навигатора» появится имя Ольги Бузовой.

Примечательно, что Ольга станет первой знаменитой женщиной, чей голос можно будет включить в навигаторе. А также на радость ценителей ее музыкального творчества давать советы по маршруту навигатор будет строками из песен Бузовой. К примеру, при нахождении более короткого пути автомобилисты услышат «Люди не верили, но я нашла маршрут короче». Впрочем, подобное обстоятельство радует далеко не всех. И хотя то, каким голосом будет говорить навигатор, останется на усмотрение водителя, сама мысль, что в списке есть Ольга Бузова, вызывает у некоторых отрицательные эмоции.

«Очень интересно послушать ее голос в навигаторе. Мне кажется прикольно, необычно и непривычно!» «Этого только не хватало…» «Еще в метро ее надо, чтоб станции анонсировала» «Я больше никогда в жизни не включу Яндекс. Навигатор…» «Ну как уж без неё. Небось припевать будет» «Везде она, от нее нигде не скрыться» «Главное, чтобы навигатор не тупил» «А я с удовольствием включу и буду улыбаться всю дорогу»

Впрочем, если в карьере Бузову преследует успех, то личная жизнь звезды пока находится под вопросом. С таким плотным графиком Ольге непросто найти отношения, однако она не отчаивается и даже уже положила глаз на еще одного футболиста.