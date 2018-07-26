Ещё
«Плавучие эко-островки» украсили города в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Плавучие эко-островки» украсили города в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чаоху /пров. Аньхой/, 25 июля /Синьхуа/ — Во многих районах с водоемами и реками в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ начиная с этого года устанавливают «плавучие эко-островки» с водными растениями. Такие конструкции не только позволяют улучшить качество воды, но и придают особое очарование городским пейзажам. Фотографии Синьхуа/Ма Фэнчэн
Чунцин, 25 июля /Синьхуа/ — За счет широкого применения таких технологий, как «плавучие эко-островки», город Чунцин /Юго-Западный Китай/ не только улучшает качество воды в водоемах, но и придает дополнительный шарм местным пейзажам. Фотографии Синьхуа/Цинь Яньфу
Чунцин, 25 июля /Синьхуа/ — За счет широкого применения таких технологий, как «плавучие эко-островки», город Чунцин /Юго-Западный Китай/ не только улучшает качество воды в водоемах, но и придает дополнительный шарм местным пейзажам. Фотографии Синьхуа/Цинь Яньфу
Чаоху /пров. Аньхой/, 25 июля /Синьхуа/ — Во многих районах с водоемами и реками в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ начиная с этого года устанавливают «плавучие эко-островки» с водными растениями. Такие конструкции не только позволяют улучшить качество воды, но и придают особое очарование городским пейзажам. Фотографии Синьхуа/Ма Фэнчэн
ИА Синьхуа: последние новости
Выборы в Национальную ассамблею стартовали в Пакистане Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США Колонки подзарядки электромобилей установили в городе Гуйян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип351
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США
Российских дачников ждет неприятный сюрприз
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение