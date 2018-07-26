«Плавучие эко-островки» украсили города в Китае

Чаоху /пров. Аньхой/, 25 июля / Синьхуа / — Во многих районах с водоемами и реками в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ начиная с этого года устанавливают «плавучие эко-островки» с водными растениями. Такие конструкции не только позволяют улучшить качество воды, но и придают особое очарование городским пейзажам. Фотографии Синьхуа/Ма Фэнчэн

Чунцин , 25 июля /Синьхуа/ — За счет широкого применения таких технологий, как «плавучие эко-островки», город Чунцин /Юго-Западный Китай / не только улучшает качество воды в водоемах, но и придает дополнительный шарм местным пейзажам. Фотографии Синьхуа/Цинь Яньфу

Чунцин, 25 июля /Синьхуа/ — За счет широкого применения таких технологий, как «плавучие эко-островки», город Чунцин /Юго-Западный Китай/ не только улучшает качество воды в водоемах, но и придает дополнительный шарм местным пейзажам. Фотографии Синьхуа/Цинь Яньфу

Чаоху /пров. Аньхой/, 25 июля /Синьхуа/ — Во многих районах с водоемами и реками в городском округе Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ начиная с этого года устанавливают «плавучие эко-островки» с водными растениями. Такие конструкции не только позволяют улучшить качество воды, но и придают особое очарование городским пейзажам. Фотографии Синьхуа/Ма Фэнчэн