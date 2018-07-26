Змея заползла на третий этаж в подъезд дома на улице Дуси Ковальчук

В ночь на 26 июля жители одного из домов на улице Дуси Ковальчук нашли змею.

Спасателей вызвали на место около двух часов ночи, рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов . Змею на площадке третьего этажа нашли жильцы, которые возвращались поздно домой.

«Отправили мы туда экипаж, поймали её, в баночку её посадили. Предположительно — гадюка болотная. Сейчас планируем её в зоопарк передать — чтобы её куда-то пристроили. Выпускать черевато — может кого-то укусить, отдавать в непроверенные руки тоже. Она же в подъезде откуда-то взялась: то есть, скорее всего, у кого-то из жильцов жила и убежала.

Потому что на Дуси Ковальчук не та местность, чтобы гадюки ползали по подъездам», — рассказал Максимов.

Он отметил, что длина змеи была около 20–30 см, в толщину 1,5 см. Когда спасатели ловили её, она была относительно спокойная.

«Одевается защита, перчатки — такая одежда, которая не позволяет прокусить змее. Берётся что-то типа палочки, чтобы прижать её — всё зависит от конкретной змеи», — описал Константин Максимов.

В конце июня гадюка напугала жителей высотки возле Шлюза — там её заметил сотрудник охраны, после этого на домах повесили объявления с предупреждениями.