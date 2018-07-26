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Змея заползла на третий этаж в подъезд дома на улице Дуси Ковальчук
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Змея заползла на третий этаж в подъезд дома на улице Дуси Ковальчук 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В ночь на 26 июля жители одного из домов на улице Дуси Ковальчук нашли змею.
Спасателей вызвали на место около двух часов ночи, рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов. Змею на площадке третьего этажа нашли жильцы, которые возвращались поздно домой.
«Отправили мы туда экипаж, поймали её, в баночку её посадили. Предположительно — гадюка болотная. Сейчас планируем её в зоопарк передать — чтобы её куда-то пристроили. Выпускать черевато — может кого-то укусить, отдавать в непроверенные руки тоже. Она же в подъезде откуда-то взялась: то есть, скорее всего, у кого-то из жильцов жила и убежала.
Потому что на Дуси Ковальчук не та местность, чтобы гадюки ползали по подъездам», — рассказал Максимов.
Он отметил, что длина змеи была около 20–30 см, в толщину 1,5 см. Когда спасатели ловили её, она была относительно спокойная.
«Одевается защита, перчатки — такая одежда, которая не позволяет прокусить змее. Берётся что-то типа палочки, чтобы прижать её — всё зависит от конкретной змеи», — описал Константин Максимов.
В конце июня гадюка напугала жителей высотки возле Шлюза — там её заметил сотрудник охраны, после этого на домах повесили объявления с предупреждениями.
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