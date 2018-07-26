Развитие чистых источников энергии в провинции Чжэцзян 

Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы всеми силами реализуются энергетические проекты в городском округе Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На смену ископаемым энергоносителям приходят такие чистые источники энергии, как солнце, вода и ветер. Это позволяет эффективно оптимизировать структуру энергетики. По состоянию на конец июня 2018 года, общая установленная мощность блоков на новых источниках энергии здесь достигла 1,45 млн киловатт /на 40 проц больше, чем за аналогичный период 2017 года/; а общие показатели выработки ими электроэнергии за первую половину этого года составили 859 млн киловатт-час /на 51 проц больше, чем за тот же период прошлого года/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы всеми силами реализуются энергетические проекты в городском округе Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На смену ископаемым энергоносителям приходят такие чистые источники энергии, как солнце, вода и ветер. Это позволяет эффективно оптимизировать структуру энергетики. По состоянию на конец июня 2018 года, общая установленная мощность блоков на новых источниках энергии здесь достигла 1,45 млн киловатт /на 40 проц больше, чем за аналогичный период 2017 года/; а общие показатели выработки ими электроэнергии за первую половину этого года составили 859 млн киловатт-час /на 51 проц больше, чем за тот же период прошлого года/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы всеми силами реализуются энергетические проекты в городском округе Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На смену ископаемым энергоносителям приходят такие чистые источники энергии, как солнце, вода и ветер. Это позволяет эффективно оптимизировать структуру энергетики. По состоянию на конец июня 2018 года, общая установленная мощность блоков на новых источниках энергии здесь достигла 1,45 млн киловатт /на 40 проц больше, чем за аналогичный период 2017 года/; а общие показатели выработки ими электроэнергии за первую половину этого года составили 859 млн киловатт-час /на 51 проц больше, чем за тот же период прошлого года/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы всеми силами реализуются энергетические проекты в городском округе Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На смену ископаемым энергоносителям приходят такие чистые источники энергии, как солнце, вода и ветер. Это позволяет эффективно оптимизировать структуру энергетики. По состоянию на конец июня 2018 года, общая установленная мощность блоков на новых источниках энергии здесь достигла 1,45 млн киловатт /на 40 проц больше, чем за аналогичный период 2017 года/; а общие показатели выработки ими электроэнергии за первую половину этого года составили 859 млн киловатт-час /на 51 проц больше, чем за тот же период прошлого года/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Хучжоу /пров. Чжэцзян/, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы всеми силами реализуются энергетические проекты в городском округе Хучжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На смену ископаемым энергоносителям приходят такие чистые источники энергии, как солнце, вода и ветер. Это позволяет эффективно оптимизировать структуру энергетики. По состоянию на конец июня 2018 года, общая установленная мощность блоков на новых источниках энергии здесь достигла 1,45 млн киловатт /на 40 проц больше, чем за аналогичный период 2017 года/; а общие показатели выработки ими электроэнергии за первую половину этого года составили 859 млн киловатт-час /на 51 проц больше, чем за тот же период прошлого года/. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй