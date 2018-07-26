Колонки подзарядки электромобилей установили в городе Гуйян 

Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй