Ещё
Колонки подзарядки электромобилей установили в городе Гуйян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колонки подзарядки электромобилей установили в городе Гуйян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй  Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй  Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй  Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй  Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй  Гуйян, 25 июля /Синьхуа/ — 30 колонок мощностью на 60 киловатт для быстрой подзарядки электромобилей сегодня ввели в эксплуатацию в городе Гуйян /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Эти устройства позволят обеспечивать потребности 75 местных автобусов, которые работают на электричестве. Фотографии Синьхуа/Лю Сюй
ИА Синьхуа: последние новости
Выборы в Национальную ассамблею стартовали в Пакистане Президент Кипра заявил о готовности к возобновлению переговоров по объединению острова США и Австралия выразили готовность укрепить сотрудничество в сферах региональной безопасности и экономики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип352
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США236
Российских дачников ждет неприятный сюрприз53
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»203
Маликов поразил сенсационным признанием о геях397
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение