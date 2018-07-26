В Забайкалье в больнице оказалась часть шахтеров

В Забайкалье госпитализировали девять объявивших голодовку шахтеров

Девять сотрудников "Дарасунского рудника" в Забайкалье из числа объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты госпитализированы в участковую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава

"Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления", — сказали в пресс-службе.

По данным минздрава, медработники отслеживают состояние шахтёров, два раза в сутки фельдшер участковой больницы посёлка Вершино-Дарасунский проводит осмотр людей. За первые сутки голодовки их состояние было удовлетворительным.