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В Забайкалье в больнице оказалась часть шахтеров
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В Забайкалье госпитализировали девять объявивших голодовку шахтеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Девять сотрудников "Дарасунского рудника" в Забайкалье из числа объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты госпитализированы в участковую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления", — сказали в пресс-службе.
По данным минздрава, медработники отслеживают состояние шахтёров, два раза в сутки фельдшер участковой больницы посёлка Вершино-Дарасунский проводит осмотр людей. За первые сутки голодовки их состояние было удовлетворительным.
Всего работу приостановили девяносто два сотрудника ООО "Дарасунский рудник", боле 80 из которых объявили голодовку 24 июля. Перебои с зарплатой на предприятии, которое прежний собственник "Южуралзолото" после акций протеста шахтёров продал компании "Урюмкан" в 2017 году, начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляют порядка 35 миллионов рублей. В отношении руководства рудника возбуждено два административных производства за невыплату зарплаты. Власти региона связали происходящее с полной сменой команды Промсвязьбанка, кредитующего группу компаний "Урюмкан". В свою очередь Промсвязьбанк заявил, что никогда не финансировал проект "Дарасунский рудник" группы компаний "Урюмкан", а работает с фабрикой Дархан этого же предприятия, но готов к конструктивному диалогу.
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