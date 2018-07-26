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Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США
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Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Об этом рассказал в среду журналистам генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов Виталий Дереш.
На предприятии готовят цех стерильной рассыпки антибиотиков к сертификации на соответствие требованиям GMP американской инспекции FDA /Food and drug administration — управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов/. После завершения процедуры предприятие сможет продавать свою продукцию в США и другие страны.
"В 2018 году предстоит окончательный аудит. После получения этого сертификата завод планирует выйти на обширные зарубежные рынки с поставками продукции, в частности, фасованных антибиотиков", — отметил руководитель. —0—
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