Ещё
В Красноярске мужчина ушел из дома в одних трусах и пропал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске мужчина ушел из дома в одних трусах и пропал 

АиФ Красноярск 17 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Красноярска ушел из дома три дня назад без одежды и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в красноярской группе «Поиск пропавших детей».
Самозванов Андрей Владимирович ушел около 12 часов 23 июля из дома по адресу: ул. им. газ. «Красноярский рабочий», дом №88 и до сих пор обратно не вернулся.
Мужчине 40 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, волосы седые, нос искривлен, на лице веснушки. На плече имеется татуировка — паук. Был одет в одни трусы синего цвета.
Знающих о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефонам:
213-45-77 — ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 3 8509966066 — ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно)
АиФ Красноярск: последние новости
«До сих пор ждем сына». Почему в учебке погиб солдат из Красноярского края В Красноярске с правого берега пустят ещё один автобус до автовокзала Жительница Красноярска отметила 100-летний юбилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип316
Российских дачников ждет неприятный сюрприз31
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»157
Маликов поразил сенсационным признанием о геях380
«Тот же стиль»: РФ обвинила США из-за дела Бутиной13
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение