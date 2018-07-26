В Красноярске мужчина ушел из дома в одних трусах и пропал

Житель Красноярска ушел из дома три дня назад без одежды и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в красноярской группе «Поиск пропавших детей».

Самозванов Андрей Владимирович ушел около 12 часов 23 июля из дома по адресу: ул. им. газ. «Красноярский рабочий», дом №88 и до сих пор обратно не вернулся.

Мужчине 40 лет, рост 175 см, телосложение худощавое, волосы седые, нос искривлен, на лице веснушки. На плече имеется татуировка — паук. Был одет в одни трусы синего цвета.

Знающих о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефонам:

213-45-77 — ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 3 8509966066 — ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно)