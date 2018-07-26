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Журналистке CNN отказали в посещении пресс-конференции в Белом доме
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Журналистке CNN отказали в посещении пресс-конференции в Белом доме 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В CNN считают, что действия Белого дома были ответом на неудобные вопросы корреспондента.
Администрация Белого дома отказала репортеру CNN Кэйтлэн Коллинз в посещении пресс-конференции. Журналистку не пустили на мероприятие из-за «неуважительного отношения» к президенту и его гостям.
Инцидент произошел в среду, 25 июля, во время протокольной встречи американского президента Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Овальном кабинете, пишет РИА Новости.
В Белом доме заявили, что Коллинз выкрикивала вопросы и отказывалась уходить. После этого журналистке было отказано в посещении следующего мероприятия. В тоже время запрет касается только Коллинз, всем остальным сотрудникам телеканала разрешили находиться на пресс-конференции.
В CNN считают, что действия Белого дома были ответом на неудобные вопросы корреспондента и потребовали лучше относиться к своим сотрудникам.
Стоит отметить, что CNN регулярно критикует американского лидера, в тот в ответ обвиняет телеканал в необъективном освещении новостей.
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