В Пекине и Гуанчжоу будут созданы интернет-суды

Шэньчжэнь , 26 июля / Синьхуа / — На основе опыта создания в Ханчжоу интернет-суда подобные суды будут распространены в Пекине и Гуанчжоу . Это решение было принято на прошедшей в среду видеоконференции Верховного народного суда /ВНС/ КНР

Первый в Китае интернет-суд был открыт в городе Ханчжоу в августе прошлого года на фоне увеличения числа случаев деловых споров, возникающих в сети.

ВНС ужесточит позицию по борьбе с онлайн-мошенничеством, ложными слухами, торговлей персональной информацией и др., а также обещал принять решительные меры по обеспечению безопасности продуктов питания, лекарственных средств, борьбе с загрязнением, насилием в отношении медицинского персонала и со школьным буллингом.

ВНС также обязался бороться с организованной преступностью и «защитными зонтиками» — официальными лицами, которые прикрывают преступные организации, защищая их от наказания. -0-