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В Пекине и Гуанчжоу будут созданы интернет-суды
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В Пекине и Гуанчжоу будут созданы интернет-суды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шэньчжэнь, 26 июля /Синьхуа/ — На основе опыта создания в Ханчжоу интернет-суда подобные суды будут распространены в Пекине и Гуанчжоу. Это решение было принято на прошедшей в среду видеоконференции Верховного народного суда /ВНС/ КНР.
Первый в Китае интернет-суд был открыт в городе Ханчжоу в августе прошлого года на фоне увеличения числа случаев деловых споров, возникающих в сети.
ВНС ужесточит позицию по борьбе с онлайн-мошенничеством, ложными слухами, торговлей персональной информацией и др., а также обещал принять решительные меры по обеспечению безопасности продуктов питания, лекарственных средств, борьбе с загрязнением, насилием в отношении медицинского персонала и со школьным буллингом.
ВНС также обязался бороться с организованной преступностью и «защитными зонтиками» — официальными лицами, которые прикрывают преступные организации, защищая их от наказания. -0-
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