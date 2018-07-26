Перемены в российской оборонной сфере

военно-промышленной комиссии. Одним из аспектов, часто упускаемых из виду при анализе нового правительства России, является увольнение давнего вице-премьера Дмитрия Рогозина . 18 мая Рогозина сменил бывший заместитель министра обороны Юрий Борисов , который был назначен на должность заместителя председателя правительства по оборонной и космической промышленности. С 2012 года Борисов прилежно строил мосты между армией и ОПК. Его новая работа даст ему больше влияния в качестве военно-промышленного надзирателя, подотчетного непосредственно президенту Владимиру Путину

Несмотря на серьезные кадровые перестановки в военной промышленности, увольнение Рогозина стало неожиданностью лишь наполовину. Понижение Рогозина кажется радикальным, но ему дали утешительный приз в виде должности генерального директора «Роскосмоса» . В период своего пребывания на посту вице-премьера Рогозин лично занимался реформой российской космической отрасли. Именно под его руководством «Роскосмос» стал государственной корпорацией, а в 2016 году был завершен космодром «Восточный».

Рогозин останется влиятельной фигурой в военной промышленности. Он сохранил за собой функции заместителя председателя Военно-промышленной комиссии, а также главы правления Фонда перспективных исследований . Кроме того, его сын Алексей , который в марте 2017 года получил назначение вице-президентом по транспортной авиации в консорциуме «Объединенная авиастроительная корпорация».

13 июня бывший генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко был назначен заместителем министра обороны по вооружению. С середины мая в этом направлении ходили многочисленные слухи Первоначально, в конце мая, Криворучко покинул пост генерального директора «Транскомплектхолдинга», а 5 июня ему на замену пришел Аркадий Привалов, бывший заместитель генерального директора «Калашникова». Криворучко также передал свою 50-процентную долю в «ТКХ-Инвест» (которой принадлежит «Транскомплектхолдинг» — прим. автора) в трастовый фонд и 30 мая уволился из правления оператора железнодорожного сообщения «Аэроэкспресс».

Криворучко пришлось заплатить определенную цену, чтобы стать государственным чиновником: будучи самым крупным частным акционером «Калашникова», он был вынужден отказаться от управления своими бизнес-активами — официально, чтобы избежать «конфликта интересов». Неофициально, вероятно, в действие были введены юридические схемы, позволяющие ему управлять активами через третьих лиц. Криворучко официально взял на себя бывшую работу Юрия Борисова в Министерстве обороны . Он первый гражданский, назначенный на эту должность. Криворучко будет отвечать за взаимодействие государства с ОПК, контроль за закупками и выполнение гособоронзаказа, а также финансирование военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Назначение гражданского бизнесмена на топовую военную должность, вероятно, будет встречено некоторым сопротивлением со стороны руководства Министерства обороны, включая министра обороны Сергея Шойгу . Криворучко, однако, пользуется репутацией опытного менеджера в военной сфере.

Вероятный политический подтекст выдвижения Криворучко и Борисова на новые должности — это укрепление персональных связей многолетнего гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова . Алексей Криворучко был назначен в Министерство обороны по протекции Чемезова. На протяжении своей карьеры он некоторое время работал в структурах, принадлежащих «Ростеху». Таким образом, Криворучко представляет собой удобную точку опоры для Чемезова в Министерстве обороны — роль, которую играл там Юрий Борисов, также считающийся протеже Чемезова.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров также считается человеком, близким к Чемезову, и подходящим на роль лоббиста его интересов.

Сетевые изменения внутри ОПК не сулят Шойгу ничего хорошего, тем более что против него направлено лоббирование Чемезова, который также критикует его военное руководство в Сирии . Шойгу, однако, в настоящее время в российской системе неприкасаем, поскольку он имеет «особые» отношения с Путиным и находится под его защитой. Однако укрепление связей «Ростеха» в военном ведомстве может ограничить пространство, где он может дышать свободно.

Недавние кадровые перестановки в ОПК также могут иметь прямые последствия для отрасли. Наиболее очевидным является становление «Ростеха» как «критической массы» внутри оборонно-промышленного комплекса. С момента своего создания в 2007 году «Ростех» стал всеохватывающим лидером во всех сегментах производства, превратившись в квазимонополистического «отраслевого чемпиона». После реализации концентрационной стратегии «Ростех» активно захватывает целые сегменты ОПК в результате тотальной экстенсивной стратегии роста. Например, в конце 2016 года под контроль «Ростеха» перешли обанкротившиеся «Уралвагонзавод» «Курганмашзавод» . С 2017 года ходят слухи, что «Ростех» может поглотить ОАК и « Объединенную судостроительную корпорацию ».

Матье Булегу — научный сотрудник программы «Россия и Евразия» в «Чатем Хаус».