Приговоренного к 175 годам заключения врача-педофила избили в тюрьме

Бывшего врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара, отбывающего срок за сексуальное насилие, избила группа заключенных тюрьмы общего режима в Тусоне (Аризона, США). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на адвоката осужденного.

По мнению стороны защиты, у судьи Розмари Акилины , которая рассматривает дополнительные обвинения в домогательствах к несовершеннолетним, предъявленные Нассару, есть предубеждение против обвиняемого. Адвокаты добиваются ее замены.

По их словам, нападение на бывшего врача произошло сразу после того, как его перевели из одиночной камеры в помещениях для всех заключенных. Защита считает, что судья своими действиями и спровоцировала нападение на Нассара — она публично выступала за то, чтобы неравнодушные поступили с бывшим врачом так же, как он обращался со своими жертвами.