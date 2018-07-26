Ещё
Осужденного врача-педофила избили в тюрьме в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденного врача-педофила избили в тюрьме в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар, который отбывает срок за сексуальное насилие, был избит группой заключенных тюрьмы общего режима в Тусоне, сообщает "Советский спорт".
По информации NBC News, сторона защиты считает, что у судьи Розмари Акилины есть предубеждение против обвиняемого. Поэтому адвокаты пытаются добиться ее замены.
По словам юристов, нападение на бывшего врача произошло сразу после того, как его перевели из одиночной камеры в помещения для всех заключенных. Защита считает, что судья своими действиями спровоцировала нападение на Нассара — она публично выступала за то, чтобы неравнодушные поступили с бывшим врачом так же, как он обращался со своими жертвами.
Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет в конце января 2018 года. Суд признал его виновным в сексуальных домогательствах к гимнасткам. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.
Ранее вице-президент Федерации гимнастики США уволилась из-за секс-скандала.
Газета.Ru: последние новости
В Забайкале госпитализировали девять объявивших голодовку шахтеров В "Роскосмосе" раскрыли подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше Источник: в Москве арестовали второго фигуранта дела о госизмене в ЦНИИмаш
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип363
Оружию «Судного дня» нашли ответ67
Москва ответила США на крымскую провокацию389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз80
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»221
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение