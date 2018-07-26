Осужденного врача-педофила избили в тюрьме в США

По информации NBC News, сторона защиты считает, что у судьи Розмари Акилины есть предубеждение против обвиняемого. Поэтому адвокаты пытаются добиться ее замены.

По словам юристов, нападение на бывшего врача произошло сразу после того, как его перевели из одиночной камеры в помещения для всех заключенных. Защита считает, что судья своими действиями спровоцировала нападение на Нассара — она публично выступала за то, чтобы неравнодушные поступили с бывшим врачом так же, как он обращался со своими жертвами.

Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет в конце января 2018 года. Суд признал его виновным в сексуальных домогательствах к гимнасткам. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

Ранее вице-президент Федерации гимнастики США уволилась из-за секс-скандала.