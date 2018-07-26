В Хабаровске «нарисовали» ремонт двух катеров Тихоокеанского флота

В отношении бывшего врио гендиректора АО «179 судоремонтный завод» в Хабаровске возбуждено уголовное дело, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Установлено, что с апреля 2014 года по июль 2016 года он вносил в документы на оплату недостоверные сведения.

— По результатам проверки, проведенной военной прокуратурой Восточного военного округа, выяснилось, что бывший руководитель указывал, что на заводе в рамках гособоронзаказа был произведен ремонт двух катеров Тихоокеанского флота, хотя на самом деле он не производился, — рассказал помощник военного прокурора Восточного военного округа Андрей Зимин . — В результате из федерального бюджета было похищено около 5 млн рублей.

Военная прокуратура передала материалы в следственное управление полиции, где было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Максимальное наказание по ней — до 4 лет лишения свободы. ­