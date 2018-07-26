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США заблокировали в СБ ООН инициативу России по Ближнему Востоку
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США заблокировали в СБ ООН инициативу России по Ближнему Востоку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ООН, 26 июля — РИА Новости. США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по ближневосточному урегулированию, сообщили в постпредстве РФ в четверг.
Как сообщили в постпредстве, Россия инициировала в Совбезе ООН проект документа, который позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки США по этому вопросу их нивелировали.
"К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения", — сказали в постпредстве.
Там пояснили, что предложение России возникло в ответ на традиционный ежегодный запрос Генсекретаря ООН в рамках резолюции о мирном урегулировании вопроса о Палестине.
"Был подготовлен проект соответствующего письма председателя СБ, в котором также указывались шаги, предпринятые в Совете по ближневосточному урегулированию", — объяснили в российской миссии, и добавили, что «инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».
Однако, из-за позиции США, которая не оставила надежды найти компромисс по тексту письма, российские представители «были вынуждены свернуть над ним работу».
Постпредство РФ считает, что «любые ревизии международно-правовой основы ближневосточного урегулирования грозят омрачить перспективы разрешения палестино-израильского конфликта и осложнить достижение всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке».
Несмотря на это, Россия продолжит усилия по достижению долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, добавили в российской миссии.
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