Молодые артисты из Украины исполнили «Лебединое озеро» в Урумчи

Урумчи, 25 июля / Синьхуа / — Детская балетная труппа из Киева представила сегодня «Лебединое озеро» в городе Урумчи /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай /. Коллектив впервые выступает в Урумчи. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Урумчи, 25 июля /Синьхуа/ — Детская балетная труппа из Киева представила сегодня «Лебединое озеро» в городе Урумчи /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Коллектив впервые выступает в Урумчи. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Урумчи, 25 июля /Синьхуа/ — Детская балетная труппа из Киева представила сегодня «Лебединое озеро» в городе Урумчи /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Коллектив впервые выступает в Урумчи. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Урумчи, 25 июля /Синьхуа/ — Детская балетная труппа из Киева представила сегодня «Лебединое озеро» в городе Урумчи /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Коллектив впервые выступает в Урумчи. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху