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Отражение древности в дождевой воде
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Отражение древности в дождевой воде 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзуньхуа /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Как замечательно наблюдать отражения в воде древних зданий после недавних проливных дождей в районе Восточных гробниц Цин в городском округе Цзуньхуа /провинция Хэбэй, Северный Китай/! Фотографии Синьхуа/Лю Маньцан
Цзуньхуа /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Как замечательно наблюдать отражения в воде древних зданий после недавних проливных дождей в районе Восточных гробниц Цин в городском округе Цзуньхуа /провинция Хэбэй, Северный Китай/! Фотографии Синьхуа/Лю Маньцан
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