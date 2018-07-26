Отражение древности в дождевой воде

Цзуньхуа /пров. Хэбэй/, 25 июля / Синьхуа / — Как замечательно наблюдать отражения в воде древних зданий после недавних проливных дождей в районе Восточных гробниц Цин в городском округе Цзуньхуа /провинция Хэбэй, Северный Китай/! Фотографии Синьхуа/Лю Маньцан

Цзуньхуа /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Как замечательно наблюдать отражения в воде древних зданий после недавних проливных дождей в районе Восточных гробниц Цин в городском округе Цзуньхуа /провинция Хэбэй, Северный Китай/! Фотографии Синьхуа/Лю Маньцан