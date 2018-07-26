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Иркутян приглашают поучаствовать в конкурсе «Цветы у дома»
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Иркутян приглашают поучаствовать в конкурсе «Цветы у дома» 

АиФ Иркутск 30 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Конкурс на лучшее цветочное оформление двора выберут в Правобережном округе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Цветочные клумбы во дворах оценят сотрудники комитета по управлению Правобережным округом. Они выберут лучшие работы жильцов в номинациях «Лучшая клумба многоквартирного дома» и «Лучшая клумба частного подворья». Участвовать в конкурсе могут все желающие. Заявку, с указанием полного адреса и контактных данных нужно направлять в в сектор по организации досуга комитета по управлению Правобережным округом: kornatckaya_n@admirk.ru или принести по адресу: ул. Марата, 14, каб. 613, тел. 52-04-02.
Конкурс продлится до конца лета, и завершится 1 сентября 2018 года. Победители получат дипломы и ценные подарки.
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