Иркутян приглашают поучаствовать в конкурсе «Цветы у дома»

Конкурс на лучшее цветочное оформление двора выберут в Правобережном округе Иркутска . Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Цветочные клумбы во дворах оценят сотрудники комитета по управлению Правобережным округом. Они выберут лучшие работы жильцов в номинациях «Лучшая клумба многоквартирного дома» и «Лучшая клумба частного подворья». Участвовать в конкурсе могут все желающие. Заявку, с указанием полного адреса и контактных данных нужно направлять в в сектор по организации досуга комитета по управлению Правобережным округом: kornatckaya_n@admirk.ru или принести по адресу: ул. Марата, 14, каб. 613, тел. 52-04-02.

Конкурс продлится до конца лета, и завершится 1 сентября 2018 года. Победители получат дипломы и ценные подарки.