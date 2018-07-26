Карта: какие дороги Петербурга перекрыты 26 июля

С десяти часов утра в центре Северной столицы будут перекрыты некоторые дороги. «Яндекс» отобразил их на собственной карте. Ограничения будут действовать до часу дня.

Таким образом недоступны для петербургских водителей 26 июля будут Университетская и Английская набережные, Биржевая и Сенатская площади, Адмиралтейский проспект, Набережная Кутузова, Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

Для участия в репетиции Военно-морского парада в Северной Венеции отбуксировали копию корабля по проекту Петра I. «Полтава» будет участвовать в праздничных мероприятиях 29 июля.