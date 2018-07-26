Движение на ряде улиц Коломны ограничат 28-29 июля из-за проведения праздничных мероприятий

Движение транспорта на ряде улиц Коломны будет ограничено 28 и 29 июля 2018 г. из-за проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«28 и 29 июля в связи с проведением праздничных мероприятий в Коломне ограничат движение автотранспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6:00 до 16:00 28 июля 2018 г. ограничат въезд в историческую часть Коломны с ул. Исаева, ул. Лажечникова, ул. Лазарева. 29 июля временное ограничение будет введено с 8:00 до 18:00 на набережной Дмитрия Донского от д. 35 по ул. Девичье поле до пересечения с ул. Южная и на ул. Девичье Поле от д. 24 по ул. Девичье Поле до пересечения с набережной Дмитрия Донского.