Ещё
Движение на ряде улиц Коломны ограничат 28-29 июля из-за проведения праздничных мероприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение на ряде улиц Коломны ограничат 28-29 июля из-за проведения праздничных мероприятий 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Движение транспорта на ряде улиц Коломны будет ограничено 28 и 29 июля 2018 г. из-за проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«28 и 29 июля в связи с проведением праздничных мероприятий в Коломне ограничат движение автотранспорта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 6:00 до 16:00 28 июля 2018 г. ограничат въезд в историческую часть Коломны с ул. Исаева, ул. Лажечникова, ул. Лазарева. 29 июля временное ограничение будет введено с 8:00 до 18:00 на набережной Дмитрия Донского от д. 35 по ул. Девичье поле до пересечения с ул. Южная и на ул. Девичье Поле от д. 24 по ул. Девичье Поле до пересечения с набережной Дмитрия Донского.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 860 млн руб. выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в январе-июне лотерейным билетам Следствие возбудило дело после гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье Движение в районе Спиридоньевского пер. ограничили по 1 октября из-за реконструкции инженерных сетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип314
Российских дачников ждет неприятный сюрприз31
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
Маликов поразил сенсационным признанием о геях371
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным66
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение