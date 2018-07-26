Покажи свой Instagram: смотрим на любимую Тюмень глазами 10 местных фотографов

Где в Тюмени любите бывать вы? Расскажите об этих местечках в комментариях, обсудим вместе

В эту субботу, 28 июля, Тюмень празднует свой 432-й день рождения. Поэтому наша сегодняшняя подборка посвящена любимому городу. И это истории не о набережной или знаковых и популярных местах. Показываем столицу Сибири в деталях. Шумная свадьба, прогулки после дождя, безумно артистичные коты. Устраивайтесь поудобнее, чтобы с удовольствием рассмотреть каждый кадр.

Обожаю тебя, милый пёс!

Наталья обожает проводить время со своей собакой, а та взамен одаривает хозяйку чистой, искренней любовью. И разрешает нарядить себя в алый свитер. Ведь это значит, что настало время для заветной прогулки.

Публикация от Свадебный Фотограф Тюмень (@natasha_semenetc) 6 Май 2018 в 6:51 PDT Свой среди чужих

Фотографы в череде будней умеют подмечать то, на что многие даже внимания не обратят. Уютный тюменский двор, парковка. И серебристая легковушка среди ало-бордовых машин, выстроившихся в ряд.

Публикация от R A U S H (@raush_raush) 27 Май 2015 в 7:48 PDT Пока не грянет гром

Синоптики в один голос твердят, что в летних дождях и грозах нет ничего сверхъестественного: это также типично, как зимний снегопад. Но всё равно все мы завороженно глазеем в окно, когда небо на фрагменты «разрезают» молнии. А фотографы ещё и снимают природные красоты на камеру.

Публикация от Sergei Dubinin (@hyrric) 8 Июл 2018 в 10:35 PDT Дождик свадьбе не помеха

Вы только посмотрите, какую очаровательную пару сфотографировал Максим! Молодожёны пасмурной погоды не испугались и продолжили веселиться и радовать прохожих охапкой гигантских шариков в дождливый и безумно счастливый день.

Публикация от Максим (@maksimslutsky) 24 Июн 2018 в 11:48 PDT Гермиона, это ты?

Да-да, мы обещали не показывать набережную в этом инстаобзоре. Но в этом кадре — безмолвный рассказ о том, что чудеса происходят сплошь и рядом, нужно их только уметь разглядеть.

Публикация от Полина Бронз (@polinabronze) 5 Июн 2018 в 3:13 PDT Эй, ты, сюда иди! Разговор есть

Настоящий кошачий спектакль в ещё одном тюменском дворе. Два боевых рыжика случайно встретились на газоне у подъездов и решили выяснить, кто тут босс.

Публикация от Eugene Schultz (@eschltz) 14 Июл 2018 в 12:29 PDT Когда деревья казались большими

Ещё лет 30 назад Цветной бульвар выглядел совсем иначе: жмите на эту ссылку и любуйтесь архивными кадрами. Но одно остаётся неизменным — карусели, на которые малыши бегут со всех ног со сладкой ватой в руках. Те, кто уже вырос, к крутящимся лошадкам равнодушны. Или нет?

Публикация от Artem Sonsin (@sonsinone) 4 Дек 2016 в 3:00 PST Догони меня, если сможешь

Даже простая прогулка с догонялками может стать самым крутым на свете отдыхом, если рядом те, кого любишь. И мчишься по улицам самого лучшего города на земле.

Публикация от Фотограф Тюмень📸 (@thesmanova) 31 Май 2018 в 10:42 PDT Вдыхая сосновый аромат, мерить шагами тропинки

Узнали местечко? Конечно, это Гилёвская роща. Для фотосессий подходит здорово и для неспешных прогулок после суматошных будней. А ещё там можно пожарить шашлык, но место у мангала занимать нужно ранним утром, пока многие ещё спят.

Публикация от ПАВЕЛ ШЕВЧЕНКО (@pavel_shevchenko_insta) 28 Апр 2017 в 1:05 PDT Не испачкать белые кроссовки. Миссия выполнима

Дано: светлые кеды, досочка и лужа. Нужно: красиво позировать фотографу и постараться не упасть. В итоге получился такой вот кадр в местном дворике. А что там с кроссовками… Наверное, всё хорошо. Но это не точно.

Публикация от G I R Y A Y • Фотограф Тюмень (@_giryay_) 5 Май 2018 в 10:56 PDT Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы в Vk. И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.