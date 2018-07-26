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Китай стал официальном обладателем полка С-400 «Триумф»
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Китай стал официальном обладателем полка С-400 «Триумф» 

News.ru 27 минут назад
Китай завершил приемку первого комплекта зенитной ракетной установки С-400 «Триумф», На прошлой неделе были подписаны уже все соответствующие акты по доставке морским путём, которая была завершена ещё в мае этого года.
Как пишет ТАСС, теперь поставленные установки официально являются собственностью КНР.
КНР стала первым зарубежным покупателем этих систем ПВО, в общей сложности было заказано два полковых комплекта С-400.
Ранее российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Министерству обороны первый в этом году полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на астраханском полигоне Капустин Яр.
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