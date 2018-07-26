Китай стал официальном обладателем полка С-400 «Триумф»

Китай завершил приемку первого комплекта зенитной ракетной установки С-400 «Триумф», На прошлой неделе были подписаны уже все соответствующие акты по доставке морским путём, которая была завершена ещё в мае этого года.

Как пишет ТАСС , теперь поставленные установки официально являются собственностью КНР.

КНР стала первым зарубежным покупателем этих систем ПВО, в общей сложности было заказано два полковых комплекта С-400.