Китай стал официальном обладателем полка С-400 «Триумф» 

Китай завершил приемку первого комплекта зенитной ракетной установки С-400 «Триумф», На прошлой неделе были подписаны уже все соответствующие акты по доставке морским путём, которая была завершена ещё в мае этого года.
Как пишет ТАСС, теперь поставленные установки официально являются собственностью КНР.
КНР стала первым зарубежным покупателем этих систем ПВО, в общей сложности было заказано два полковых комплекта С-400.
Ранее российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Министерству обороны первый в этом году полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на астраханском полигоне Капустин Яр.