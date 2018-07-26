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Промплощадку «Усольехимпрома» поставят под военизированную охрану
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Промплощадку «Усольехимпрома» поставят под военизированную охрану 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Промплощадка предприятия «Усольехимпром» будет взята под военизированную охрану после случая с утечкой содержащих хлор химикатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Охрана должна быть организована до 6 августа.
«Мы должны сделать невозможным проникновение посторонних лиц на объект, представляющий угрозу жизни и здоровью людей», — прокомментировал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Отмечается, на территории предприятия орудуют нелегальные сборщики металлолома, которые распиливают и сдают в утиль остатки оборудования.
«На промплощадке находятся 11 железнодорожных цистерн под давлением с содержимым неизвестного происхождения. Эти емкости несут угрозу разгерметизации в результате механического воздействия на них и выброса в атмосферу опасных веществ», — рассказал мэр Усолья-Сибирского Михаил Торопкин.
Работа предприятия «Усольехимпром» была приостановлена в конце 1990-х годов. В Байкальской природоохранной прокуратуре сообщили, что на территория предприятия расположены более тысячи объектов капитального строительства, которые находятся в заброшенном состоянии.
В июле этого года «Усольехимпроме» произошел выброс химического вещества в атмосферу. По итогам проверки установлено, что неизвестные разгерметизировали одну из цистерн с надписью «едкий натр» емкостью 75 кубических метров, содержащую химическое вещество.
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