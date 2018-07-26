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Строительная отрасль в ожидании осени
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Строительная отрасль в ожидании осени 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Главным итогом Всероссийского совещания по изменениям законодательства о долевом строительстве можно считать уверенность: переход застройщиков на проектное финансирование и введение эскроу-счетов — вопрос решенный, но его матчасть все-таки будет дорабатываться.
Пока девелоперы, банки, контролирующие органы, прокуратура — все по-своему толкуют ряд положений нового законодательства, особенно в части, связанной с банковским сопровождением работы застройщиков. Некоторую ясность должно внести постановление «Об утверждении состава документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика», выхода которого ждут со дня на день.
Окончательно разрулить тему апартаментов, обсудить процедуру ускоренного банкротства застройщика, понять, кто и как будет контролировать банки в их работе с девелоперскими компаниями, создать всероссийскую базу поручительств — это только начало длинного списка вопросов, требующих решения. По словам главы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, в осеннюю сессию депутатам предстоит обсудить еще два важных момента:
Николай Николаев глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям «У нас на осень идет очень серьезная реформа, связанная с механизмом банкротства, потому что вводится новый механизм реабилитации. Если за все эти годы основной задачей банкротного законодательства было закончить как можно быстрее жизнь компаний, то сейчас есть задача, чтобы все-таки количество оздоравливающихся компаний увеличилось. Мы будем работать в том числе с изменениями, которые должны учитывать особенности этой процедуры для застройщиков. Причем мы рассматриваем презумпцию именно процедуры оздоровления. Следующее направление доработки законодательства — это единая информационная система жилищного строительства. Мы вместе с „ДОМ.РФ“ ведем работу над тем, какие сервисы и какие еще механизмы публичности должны быть привнесены в эту единую информационную систему жилищного строительства».
Наконец, по мнению Николая Николаева, необходимо создать единую вертикаль контрольно-надзорной деятельности в сфере строительства, причем срочно.
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