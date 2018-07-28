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Совфед одобрил сохранение на 10 лет страховых взносов для резидентов ТОР
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Совфед одобрил сохранение на 10 лет страховых взносов для резидентов ТОР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании в субботу одобрили закон о пониженных тарифах страховых взносов в государственные внебюджетные фонды резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.
Такие резиденты будут вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, ФСС и ФОМС в течение 10 лет со дня получения ими этого статуса. Общий тариф страховых взносов для них составляет 7,6% (общий режим в РФ — 30%), в том числе на пенсионное страхование — 6%, на соцстрахование — 1,5%, на медстрахование — 0,1%.
Для резидентов ТОР в ДФО и свободного порта Владивосток такие тарифы будут применяться в отношении лиц, получивших этот статус до 31 декабря 2025 года. При этом объем инвестиций должен составлять для резидента ТОР и свободного порта Владивосток не менее 500 тысяч и 5 миллионов рублей, соответственно.
Средства, выделяемые работодателем для оплаты проезда неработающих членов семьи граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не будут облагаться страховыми взносами. Сейчас такая льгота предусмотрена только для самих работников-северян.
Закон также освобождает с 1 января 2019 года резидентов ТОР и свободного порта Владивосток от исполнения норм законодательства, влекущих изменение после 1 января 2019 года их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса. Это касается как увеличения ставок налогов и взносов, так и изменения порядка их исчисления и уплаты, отмены налоговых льгот.
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