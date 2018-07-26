В американском конгрессе выступили с инициативой вынесения импичмента Розенстайну

Группа американских конгрессменов выступила с инициативой вынесения импичмента заместителю генерального прокурора США Роду Розенстайну . Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что авторами инициативы стали 11 конгрессменов-республиканцев.

В конгрессе обвиняют Розенстайна в том числе в утаивании документов и информации, а также в неподчинении повесткам.

При этом уточняется, что именно Розенстайн курирует работу спецпрокурора Роберта Мюллера , который ведёт расследование дела о якобы «вмешательстве» России в американскую президентскую кампанию 2016 года.

По данным агентства, данная инициатива, вероятно, не сможет набрать достаточного количества голосов.