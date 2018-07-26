В американском конгрессе выступили с инициативой вынесения импичмента Розенстайну 

Группа американских конгрессменов выступила с инициативой вынесения импичмента заместителю генерального прокурора США Роду Розенстайну. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что авторами инициативы стали 11 конгрессменов-республиканцев.
В конгрессе обвиняют Розенстайна в том числе в утаивании документов и информации, а также в неподчинении повесткам.
При этом уточняется, что именно Розенстайн курирует работу спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведёт расследование дела о якобы «вмешательстве» России в американскую президентскую кампанию 2016 года.
По данным агентства, данная инициатива, вероятно, не сможет набрать достаточного количества голосов.
Ранее сообщалось, что адвокаты президента США Дональда Трампа предложили аппарату спецпрокурора Мюллера условия, на которых американский лидер может дать показания.