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Глава минюста США призвал конгрессменов прекратить нападки на куратора расследования по РФ
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Глава минюста США призвал конгрессменов прекратить нападки на куратора расследования по РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Членам Конгресса США следует сосредоточиться на решении серьезных вопросах, а не на нападках на заместителя министра юстиции Рода Розенстайна, курирующего расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом заявил в Бостоне глава минюста США Джефф Сешнс.
"Мой заместитель Род Розенстайн — весьма способный деятель, и я полностью ему доверяю, — привело слова Сешнса агентство Reuters. — Я бы хотел, чтобы Конгресс сосредоточился на действительно серьезных вопросах законодательства, таких, как вопросы иммиграции".
В среду 11 конгрессменов-республиканцев внесли в Конгресс США представление о вынесении импичмента Розенстайну, ссылаясь на то, что замминистра отказывается предоставить законодателям необходимые документы по расследованию «российского вмешательства». Один из членов этой группы — конгрессмен от штата Огайо Джим Джордан — утверждал, что американский минюст «скрывает информацию от Конгресса», и Розенстайна нужно привлечь к ответственности «за препятствование предусмотренной конституцией надзорной деятельности Конгресса».
Расследованием предполагаемого российского вмешательства в предвыборную кампанию США 2016 года уже больше года занимается спецпрокурор Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пятерым американцам и одному голландцу. 13 июля Розенстайн объявил о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
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