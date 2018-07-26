Экс-технолог Tesla выступит перед SEC

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика» Бывший технолог Tesla Мартин Трипп, которого Илон Маск назвал саботажником и недовольным бывшим сотрудником, может сделать карьеру в новом качестве: как корпоративный осведомитель SEC.

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Уже на следующей неделе Трипп выступит перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщил адвокат экс-технолога Стюарт Мейснер. В своем Twitter он написал, что Триппу, подавшему заявление в комиссию наконец-то перезвонили. ∎Мы готовы к полному сотрудничеству∎, — отметил адвокат экс-технолога. В своей жалобе с комиссией Трипп утверждает, что Tesla вводит своих инвесторов в заблуждение и использует опасные батареи при сборке электромобилей, подвергая клиентов риску. Интервью с Комиссией могло бы стать поводом для начала нового расследования SEC по Tesla. Тем более, что регулятор и раньше обращал свое внимание на эту компанию. Сама Комиссия не раскрывает, над какими делами она работает. Однако по информации ∎Zond Reporter∎, в 2016 году SEC проводила расследование по Model3. Правда тогда дело, по всей видимости, закрыли. По данным CNBC, с августа 2011 года SEC получила более 22 000 обращений от потенциальных осведомителей. Причем более 4400 — в 2017 году. За прошлый год 46 информаторов Комиссии получили вознаграждения. У адвоката Триппа, Мейснера есть большой опыт сотрудничества с SEC и ее осведомителями. Он, например, представлял бывшего руководителя Monsanto, обвинявшего компанию в мошенничестве. В итоге за урегулирование разбирательства SEC Monsanto в феврале 2016 года заплатила $80 млн А клиент Мейснера получил вознаграждение в размере $22,5 млнСтюарт Мейснер также помогал разрабатывать правила для осведомителей SEC, которые позволяют ему запускать свои программы бонусов. Так что у Мартина Триппа есть шанс неплохо заработать на дружбе с SEC против Tesla. А вот у производителя электрокаров ситуация не такая оптимистичная. 25 июля акции Tesla потеряли за день 4%. А 1 августа компании предстоит отчитываться о своих результатах за II квартал этого года.