Трамп опубликовал фотографию с целующим его в шею Юнкером

«Очевидно, что Европейский Союз, в лице @JunckerEU [главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера], и Соединенные Штаты, в лице вашего покорного слуги, любят друг друга!», — написал Трамп в своем Twitter, прикрепив к посту фотографию, на которой глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пытается поцеловать президента США в шею.

В другом сообщении американский лидер назвал свою встречу с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером и другими представителями европейской делегации великолепной, обратив внимание на теплую атмосферу во время переговоров.

«Мы пришли к очень сильному пониманию, все [участники переговоров] были сторонниками отсутствия пошлин, [торговых] барьеров и субсидий», — написал глава Белого дома.

«Работа над документами уже началась, и процесс идет быстро. Страны Евросоюза будут открыты для Соединенных Штатов и в то же время будут извлекать выгоду из всего, что мы делаем для них», — сообщил Трамп.

Он подчеркнул, что во время переговоров в Белом доме стороны «быстро совершили прорыв», хотя «никто не думал, что это возможно!».

Накануне стало известно, что делегация ЕС согласилась ослабить ограничения на импорт из США медицинского оборудования, решила увеличить закупки американского СПГ и соевых бобов.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер после встречи с Трампом заявил, что в ЕС согласны с позицией США о необходимости больших перемен в торговых отношениях.