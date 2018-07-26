В РГБМ состоится мастер-класс по физике

Руководить занятием будет Николай Шелест, участник образовательной инициативы «Юный Энергетик».

Организация мероприятия в форме мастер-класса позволит сосредоточиться на практических аспектах научной деятельности — физических экспериментах и опытах.

Тем не менее, план встречи предусматривает вступительную лекционно-теоретическую часть. Она, как считают организаторы, необходима для лучшего понимания экспериментальной составляющей. В то же время лекция составлена таким образом, чтобы быть предельно самодостаточной, не требовать глубоких предварительных познаний в области физики.

Мастер-класс пройдет 26 июля в 17:00 в зале МедиаLAB Российской библиотеки для молодежи.

Вход свободный.