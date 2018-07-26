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В Преображенском открылись новые летние кафе
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В Преображенском открылись новые летние кафе 

Управа района Преображенское 32 минуты назад
За прошедшее лето рядом с Преображенской площадью появилось два новых летних кафе.
В преображенском налажена развитая и разветвленная сеть предприятий потребительского рынка и услуг, включающая в себя почти семьдесят организаций, занятых в сфере общественного питания, общее количество посадочных мест в которых составляет не менее четырех тысяч. Только в течение последнего года в районе Преображенское появились семь новых кафе, добавившие двести пятнадцать посадочных мест.
Этим летом добавились два пункта общественного питания: на Суворовской улице, д. 24 и на Преображенской площади, д. 2. Проект схемы размещения сезонных летних кафе был предварительно согласован и утвержден на заседании совета депутатов муниципального округа.
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