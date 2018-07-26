В Преображенском районе продолжается ремонт подъездов жилых домов

До конца этого лета планируется завершить ремонтные работы в ста шестидесяти двух подъездах, расположенных в общей совокупности в пятидесяти двух домах.

В настоящее время проводятся работы по покраске, штукатуриванию, шпатлеванию, укладке плитки, монтажу слаботочных проводов. Кроме того, ведется замена почтовых ящиков и мусоропроводных ковшей. Еще один запланированный аспект работ заключается в замене светильников на современные энергосберегающие.

Ремонтные работы распределены между несколькими подрядчиками. ГБУ «Жилищник» района Преображенское должен привести в порядок 49 подъездов в 19 домах. ООО УК «Преображенское» отремонтирует 42 подъезда в 11-ти домах. ООО УК ЮНИ-ДОМ» — 39 подъездов в 11 домах. ЗАО «Мастер ОК» — 32 подъезда в 11 жилых домах.