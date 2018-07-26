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В Преображенском районе продолжается ремонт подъездов жилых домов
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В Преображенском районе продолжается ремонт подъездов жилых домов 

Управа района Преображенское 26 минут назад
До конца этого лета планируется завершить ремонтные работы в ста шестидесяти двух подъездах, расположенных в общей совокупности в пятидесяти двух домах.
В настоящее время проводятся работы по покраске, штукатуриванию, шпатлеванию, укладке плитки, монтажу слаботочных проводов. Кроме того, ведется замена почтовых ящиков и мусоропроводных ковшей. Еще один запланированный аспект работ заключается в замене светильников на современные энергосберегающие.
Ремонтные работы распределены между несколькими подрядчиками. ГБУ «Жилищник» района Преображенское должен привести в порядок 49 подъездов в 19 домах. ООО УК «Преображенское» отремонтирует 42 подъезда в 11-ти домах. ООО УК ЮНИ-ДОМ» — 39 подъездов в 11 домах. ЗАО «Мастер ОК» — 32 подъезда в 11 жилых домах.
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