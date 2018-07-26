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Строительство производственно-складского комплекса в Подольске планируют завершить в III квартале 2019 г.
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Строительство производственно-складского комплекса в Подольске планируют завершить в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Специалисты провели плановую проверку строительства производственно-складского комплекса в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Артура Гарибяна.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил плановую проверку строительства производственно-складского комплекса, возводимого вблизи дер. Алтухово в городском округе Подольск», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что на строящемся предприятии будет осуществляться крупно-узловая сборка и ремонт экскаваторов, а также их сервисное обслуживание. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Трансмехсервис». На объекте будет создано 180 новых рабочих мест.
Отмечается, что на площади 17 тыс. 41 кв. м предусмотрено размещение административного, производственного и складского зданий, последнее из которых состоит из складского блока и сервисного центра с мойкой, а также будут обустроены вспомогательные здания и сооружения. Для парковки автомобилей работников и посетителей комплекса в восточной части участка запроектирована стоянка на 50 машино-мест.
«Выявленные замечания в части ведение исполнительной документации и противопожарной безопасности были устранены участниками строительства в ходе проверки. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних сетей административного здания и фундаментов складского здания», — пояснил А. Гарибян.
В Главгосстройнадзоре Московской области добавили, что завершить все строительные работы планируется в III квартале 2019 г.
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